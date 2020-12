Albstadt Todesursache war ein Unfall

Nach der Obduktion, die am Mittwochnachmittag in Reutlingen vorgenommen wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass sie von der rechten Seite eines Personenwagens oder SUV erfasst wurde und dadurch die Verletzungen erlitt, denen sie wenig später noch am Unfallort, der Einmündung der Straße Vor dem Weißen Stein in die Zitterhofstraße, erlag. Diese Mitteilung haben die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen am Donnerstagmittag gemeinsam an die Öffentlichkeit gegeben.