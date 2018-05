Albstadt Tobias Häberlein ist jetzt wieder da

Außerdem wurde eine neue Studien- und Prüfungsordnung verabschiedet, die unter anderem ein Studium in individueller Teilzeit ermöglicht, und die Digitalisierung im Referat für Kommunikation und Marketing vorangetrieben.

Nach zweieinhalb Jahren Karenz ist Tobias Häberlin erneut Prorektor – er übernimmt am 1. Oktober den Arbeitsbereich Weiterbildung.

Der 51-jährige Michael Bosch, der seit März 2015 diesen damals neu geschaffenen Posten innehatte, gibt ihn nach dreieinhalb Jahren ab. In dieser Zeit, lobte die Rektorin, seien Weiterbildungsstudiengänge aus der Projektphase in den Regelstudienbetrieb überführt worden, und bereits zuvor habe Bosch als Leiter des Instituts für Wissenschaftliche Weiterbildung dieses Arbeitsfeld betreut.

Doch auch für seinen Nachfolger ist Weiterbildung kein Neuland. Häberlein war von 2012 bis 2016 als Prorektor Lehre auch für diesen Aufgabenbereich verantwortlich, ehe dieser ausgegliedert wurde. "Der Bedarf berufsbegleitender Studiengänge wird in den nächsten Jahren weiter steigen, und wir müssen daher unbedingt mit den mittelständischen Unternehmen der Region im Austausch bleiben und kooperieren". Ferner, so Häberlein, gelte es, Weiterbildungsmöglichkeiten in weiteren Fachbereichen auszuloten, "eventuell auch auf Bachelor-Niveau".