Albstadt Der Tiger hat jetzt Biss

An erster Stelle nennt die Stadt als Beispiel "einen Umstieg vom Pkw auf umweltverträgliche Verkehrsmittel wie den ÖPNV, das Fahrrad/E-Bike oder zu Fuß gehen". Grammatikalisch ist dieser Satz nun keine Offenbarung, inhaltlich aber dennoch richtig. "Besonders der Weg zum Arbeitsplatz kann aus einer Kombination verschiedener Verkehrsmittel bestehen", rät die Verwaltung und nennt als Beispiele "Park + Ride", "Bike + Ride" sowie "Kiss + Ride". Der erste Begriff dürfte heutzutage auch nicht Englisch Sprechenden geläufig sein: Die Fahrt mit dem Auto zum Sammelparkplatz und das Umsteigen auf Bahn oder Bus ist gemeint. Der zweite Begriff meint die Fahrt dorhin mit dem Rad, auch klar. Aber was bitte ist "Kiss + Ride"? Ganz einfach: Die Frau bringt ihren Mann im Auto zum Zug oder zur Arbeit, küsst ihn und nimmt das Auto dann wieder mit. Wie das Fahrwege und somit Lärm sparen soll, steht freilich nicht dabei.

Spaß beiseite, sachlich geht’s weiter: "Fahrgemeinschaften sind ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit, Lärm zu reduzieren und gleichzeitig Kraftstoff zu sparen." Was freilich voraussetzen würde, dass der letztere Effekt die Besitzer von Autos, die 15 oder 20 Liter auf 100 Kilometern brauchen, überhaupt interessiert. Wer sich am Lenkrad eines solchen Einfamilienhauses auf Rädern keine Gedanken über das Einsparen von Abgasen zugunsten der nachfolgenden Generationen, der Tier- und Pflanzenwelt macht, den werden die paar Kröten mehr auf der Tankstellen-Rechnung auch nicht interessieren. Die Lärm- und Abgasbelastung der Anwohner ebensowenig. Macht aber fast gar nichts. Wenigstens die Kleinwagenfahrer könnten sich ja, wenn sie wollten, an die nächsten Vorschläge der Verwaltung halten: Darunter sind schöne Tipps zur Vermeidung zusätzlicher Geräusche, etwa durch "Hupen, Türen schlagen, Motor warm laufen lassen, laute Musik". Ob wohl jene, die sich diesen Rat dringend mal zu Herzen nehmen sollten, überhaupt wissen, dass es einen Lärmaktionsplan gibt und warum er nötig ist?

Jeder kann es selbst ausprobieren und zum Beispiel mal einen Fahrer ansprechen, der abends oder frühmorgens am Steuer seines brummenden Autos wartet, bis der Beifahrer wiederkommt, anstatt einfach mal den Schlüssel umzudrehen. Das wäre freilich viel verlangt, gerade jetzt im kalten Winter. Höchste Zeit also, dass der Lärmaktionsplan nunmehr in Kraft tritt und die Maßnahmen auch umgesetzt werden. Damit er kein zahnloser Tiger bleibt.