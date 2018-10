Albstadt Thomas Bolkart tritt Markus Schaudts Erbe an

Wie immer bei Wechseln während der Wahlperiode musste zuerst der Gemeinderat feststellen, dass Bolkarts Aufnahme ins Stadtparlament keine Hinderungsgründe entgegenstehen. Anschließend hieß der Oberbürgermeister den neuen Gemeinderat willkommen, konstatierte nicht ohne Genugtuung, dass der Neuling eigentlich keiner sei, sondern als Ortschaftsrat und Ortsvorsteher längst die kommunalpolitischen Sporen erworben habe, und nahm dann die Verpflichtung vor. Bolkart gelobte, stets Albstadts Wohl im Auge zu haben und sich an die Spielregeln der ehrenamtlichen Tätigkeit im Gemeinderat zu halten – der Oberbürgermeister verwies in diesem Zusammenhang auf die Pflicht zur Verschwiegenheit und auf die Bestimmungen in Sachen Befangenheit.

Anschließend folgte das Revirement in den Gemeinderatsausschüssen und Gremien: Thomas Bolkart ist künftig ordentliches Mitglied im Technischen und Umweltausschuss sowie Stellvertreter für den Fall, dass Freie Wähler im Verwaltungs- und Finanzausschuss ausfallen. Markus Schaudts bisherigen Posten im Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Albstadt/Bitz übernimmt sein bisheriger Stellvertreter Karl-Heinz Frohnert, der nun seinerseits einen Stellvertreter benötigte. Zu diesem wurde Uli Metzger gewählt.