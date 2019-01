Albstadt Thomas Bolkart legt Amt in neue Hände

Der scheidende Frontmann bilanzierte seine Amtszeit ohne Pathos, und dennoch verspürten Mitglieder und Gäste bei seinen Worten ein bisschen Wehmut. Nicht umsonst war er vor einigen Jahren zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden.

Er habe seine Arbeit immer gerne gemacht und sei stolz auf das Erreichte. Bei gegenwärtig 150 Mitgliedern, 42 Ehrenmitgliedern und 20 Aktiven sei der Verein gut aufgestellt. Neben zahlreichen Auftritten und Probeabenden erinnerte er an die brechend volle Festhalle bei der Veranstaltung von "Dui do ond de sell", aber auch an das gemeinschaftliche Konzert mit dem Musikverein Margrethausen in der dortigen Festhalle, bei dem auch die Jugendkapellen beider Vereine auftraten. Bahnbrechend sei wohl der Konzertabend "Eyachtalkids – Wir spielen die Hits" von Kindern und Jugendlichen der Musikkapellen der Eyachtalgemeinden Laufen, Lautlingen, Margrethausen und Pfeffingen gewesen.

Auf diese Veranstaltung ging Nicole Trauschweizer, zusammen mit Isabel Jetter verantwortlich für den Jugendbereich, näher ein. Neben der musikalischen Fortentwicklung betonte sie den sozialen Wert der gemeinsamen Proben. Beim Wettbewerb zur Förderung der Jugendarbeit der Firma Mey habe man den dritten Preis erhalten. Insgesamt könne sich die Jugendarbeit sehen lassen, was bei Auftritten beim traditionellen "Ab in den Urlaub" oder beim Weihnachtsliedersingen an Heiligabend hinreichend demonstriert wurde.