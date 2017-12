Albstadt Tempo 30 in der Nacht – damit’s leiser wird

Sobald Belagsarbeiten an Straßen nötig sind, soll geprüft werden, ob ein lärmarmer Fahrbahnbelag aufgebracht wird. Dieser Punkt gilt für Lautlingen, wo auch lärmarme Schachtabdeckungen geplant sind, für Laufen und entlang der B 463 in Ebingen.

Außerdem soll ein Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde zwischen 22 und 6 Uhr eingeführt werden, und zwar in Ebingen in der Schillerstraße, an der Langwatte und in der Truchtelfinger Straße sowie auf der B 463 bis zur Aufbringung eines lärmarmen Fahrbelags, in Truchtelfingen in der Konrad-Adenauer-Straße, in Tailfingen in der Goethe- und der Hechinger Straße sowie in Lautlingen auf der B 463. Dort soll das Tempolimit gelten, bis die Ortsumfahrung gebaut ist.

Das Ausweisen von Parkplätzen entlang von Straßen ist vorgesehen in der Sigmaringer Straße in Ebingen vor der westlichen Bebauung und in Tailfingen in der Neuweilerstraße auf beiden Seiten der Fahrbahn.

Dass jeder Bürger dabei mithelfen kann, den Lärmpegel in der Stadt zu reduzieren, wird im Aktionsplan auch erwähnt: durch niedertourige Fahrweise und angemessene Geschwindigkeit, durch Vermeidung zusätzlicher Geräusche wie Hupen, laute Musik und das Warmlaufenlassen des Motors, durch optimalen Reifendruck, den Kauf lärmarmer Reifen und Fahrzeuge sowie durch die Nutzung von ÖPNV und Car-Sharing.

Mit seinem Plazet zum Lärmaktionsplan II hat der Gemeinderat die Verwaltung gleichzeitig beauftragt, die Maßnahmen, soweit sie im Einflussbereich der Verwaltung und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten liegen, umzusetzen, wobei das Gremium über die Umsetzung und Finanzierung jeder Maßnahme gesonderte Einzelbeschlüsse fassen muss.