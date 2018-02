Albstadt Telekom will Internet schneller machen

Im November hatten die Stadt und die Telekom die Aussicht auf ein schnelleres Internet noch mit einem kleinen Festakt in Burgfelden gefeiert: 36 Kilometer Glasfaser seien verlegt worden, 34 Kabelverteiler errichtet und mit moderner Technik ausgestattet worden, vermeldete Bernhard Ginter, Regionalmanager der Telekom – auch Tailfingen, Onstmettingen, Truchtelfingen und Burgfelden würden binnen kurzem in den Genuss des Standards kommen, der in Ebingen, Margrethausen und Pfeffingen bereits verfügbar sei. Fürs Erste war Baubürgermeister Udo Hollauers Druck auf den roten Knopf allerdings ein rein symbolischer, der keinem einzigen Rechner in Burgfelden oder anderswo die Sporen gab.

Mittlerweile hat die Telekom weitere Knöpfe gedrückt. Dort, wo schon Kabelverzweiger stehen und die Übertragungsgeschwindigkeit bislang 50 Megabit pro Sekunde betrug, kann sie seit Jahresbeginn durch das VDSL2-Vectoring auf das Doppelte beschleunigt werden – theoretisch; in der Praxis, heißt es in einem Bericht der Bundesnetzagentur, würden die 100 Megabit pro Sekunde nur selten erreicht. Was die Übertragungsrate im Internet beeinträchtigt, ist zum einen die durch die Länge der Leitung bedingte Leitungsdämpfung, zum anderen das sogenannte "Übersprechen" durch Signale in benachbarten Leitungen. Gegen letzteres hilft das Vectoring –­ es filtert störende Fremdsignale aus und macht die eigene Leitung damit gängiger.

Allerdings hat es einen Pferdefuß: Die Telekom riskiert, durch das Ausfiltern von Fremdsignalen die Leitungsqualität von Signalen konkurrierender Provider direkt zu beeinträchtigen, was den Wettbewerb verzerren würde und der Verpflichtung widerspräche, Mitbewerbern einen "diskriminierungsfreien Netzzugang" zu gewähren. Aus diesem Grund empfehlen Kritiker des Vectoring, auf diese Technik zu verzichten und stattdessen Nägel mit Köpfen zu machen: Nichts befördert die Leitungsgängigkeit und die Übertragungsgeschwindigkeit so nachhaltig wie der Einsatz von Glasfaser statt Kupferkabel. Am besten bis zum Rechner – das einschlägige Kürzel lautet FTTH – "Fiber to the Home – Faser bis ins Heim hinein".