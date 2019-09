Albstadt Telekom kann sich Störung nicht erklären

Lediglich die Probleme in der Lederstraße seien nachvollziehbar, da in der Johannesstraße am Donnerstag, 19. September, die Sicherung in einem Stromkasten rausgesprungen sei, was jedoch schnell wieder behoben worden sei. "Deshalb kann es sein, dass die Anwohner um die Johannesstraße herum ihren Router neu starten müssen, wenn sie Probleme haben", so die Pressesprecherin. Die anderen Störungen in Albstadt könne sich die Telekom nicht erklären.

Ein User teilte uns wiederum mit, dass er bei der Telekom angerufen habe: Eine Bandansage habe ihn dann wissen lassen, dass sein Anschluss von einer großflächigen Störung betroffen und die Techniker bereits informiert seien. Der Anschluss stehe vorraussichtlich am Freitag, 20. September, ab 16 Uhr wieder zur Verfügung. Die Telekom bitte um Verständnis.