Albstadt "Tante Ju" kommt zu Besuch

Ihren Erstflug absolvierte die "Tante Ju" 1930. Rund 4800 Maschinen wurden seinerzeit gebaut und waren bei der Lufthansa und einer Reihe von weiteren in- und ausländischen Airlines sowie im militärischen Dienst mehrerer Länder im Einsatz. Heute gibt es weltweit noch etwa ein halbes Dutzend flugfähiger Exemplare.

Die Maschine, die aufs Degerfeld kommt, stand bis 1981 im Dienst in der Schweizer Luftwaffe. Die musterte damals ihre letzten drei Exemplare aus und überführte sie 1982 als Nostalgieflieger in einen zivilen Rundflugbetrieb. Heute betreibt die Ju-Air, beheimatet im "Air Force Center" in Dübendorf bei Zürich, die Oldtimer und hat seither Zehntausende von Passagieren in ihnen befördert. Am Steuerknüppel sitzen speziell ausgebildete Militärpiloten und Airline-Kapitäne, und die Crews sind handverlesen. Auch sonst kann man beim Flugplatzfest, das am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, auf dem Degerfeld über die Bühne geht, einiges sehen und erleben – unter anderem ein großes Oldtimer-Autotreffen, historische Flugzeuge, Segel- und Motorkunstflug sowie Rundflüge in Vereinsmaschinen. Bewirtet werden die Gäste natürlich auch.

Buchen kann man Ju52-Rundflüge auf der Internetseite www.lsv-degerfeld und unter der Rufnummer 07432/ 22031-61. Weitere Informationen erhält man dort auch.