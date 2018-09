Albstadt-Ebingen. Ein Tango-Frühstück mit Livemusik veranstaltet der Konzertchor Eintracht Ebingen am Sonntag, 23. September, ab 10.30 Uhr im Eintrachtsaal in der Gartenstraße 22. Das Frühstücksbuffet bietet eine reichhaltige Auswahl an Speisen und Getränken, während ein Salon-Ensemble mit Geige, Klavier, E-Bass und Schlagzeug anregende Tango-Melodien spielt. Die junge Sopranistin Sophie-Louise Stengel singt Chansons im Tango-Rhythmus, so auch den Klassiker "Ach Egon, Egon, Egon, ich hab aus lauter Liebe zu dir...". Der Eintritt, in dem das Frühstücksbuffet enthalten ist, kostet 18,50 Euro. Interessierte können sich im Internet unter www.konzertchoreintracht ebingen.de, telefonisch unter 07431/63 3 75 oder per E-Mail anmelden unter h.roth@konzertchor-eintracht.de.