Die Bauarbeiten in der Neuen Mitte Tailfingen werden Ende März wieder aufgenommen. Der neue Bauabschnitt entspricht den Flächen des Wochenmarktes; die Stadt Albstadt teilt mit, dass dieser deshalb erneut verlegt wird: Ab Freitag, 19. Januar, ist er am neuen Standort im nördlichen Bereich der Straße "Am Markt" und in der östlichen Adlerstraße zu finden. Die genaue Lage des Wochenmarktes ist aus dem Lageplan ersichtlich. Seit dem 1. Januar gelten die Marktzeiten 9 bis 16 Uhr. Grafik: Stadt