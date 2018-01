Mehr als 20 Kinder und acht Erwachsene von den beiden katholischen Kirchengemeinden St. Elisabeth und St. Franziskus in Tailfingen und Truchtelfingen waren mehrere Tage lang unterwegs, um den Weihnachts-Segen an die Häuser zu schreiben und für Kinder in Not zu sammeln. Am Dreikönigstag sangen sie ihr Lied für die Gottesdienstbesucher in St. Elisabeth und machten sich dann auf den Weg. Ein Erlebnis war der Besuch der Seniorenheime und der Acura-Klinik. Als Dank der Kirchengemeinden besuchten die Kinder und Jugendlichen mit ihren Begleitern den Reutlinger Weihnachtszirkus. Foto: Holl