Albstadt-Tailfingen Warum das Rodeln im Schalkental gefährlich ist

Eine "Corona-Polizei" will der WSV allerdings nicht losschicken, wenngleich ein Beobachter am Dienstag Zeuge eines "inoffiziellen Rodlerfestes" wurde. Auf dem Parkplatz seien Autos mit Kennzeichen aus Heilbronn, Stuttgart, Böblingen, Tübingen und anderen, weit entfernten Orten gestanden. Und angesichts der derzeit geltenden Ausgangssperre seien ihm da "die Haare zu Berge" gestanden, so der Beobachter.

Lesen Sie auch: Dobel im Kreis Calw rüstet sich für nächsten Touristen-Ansturm

Der WSV Tailfingen hält sich indes strikt an die Verordnung und bietet keinen Liftbetrieb an. Auf seiner Internetseite weist der Verein zudem an prominenter Stelle auf das Rodelverbot am Skihang hin. Was zur Folge hat, dass der WSV für Verletzungen nicht haften muss, die Rodler sich bei unliebsamer Bekanntschaft mit dem Zaun am Fuß des Hanges zuziehen. In zwei Gesprächen mit dem Ordnungsamt der Stadt Albstadt hat Thomas Merz außerdem erfahren, dass dem Verein keine Konsequenzen drohen, zumal der WSV weder bewirtet noch seinen Skilift betreibt. Wer im Schalkental rodelt, tut es also auf eigene Gefahr. Merz versteht es dennoch nicht: "In Albstadt gibt es doch genug Rodelhänge, an denen keine Skipiste ist."