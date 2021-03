4 Brot, Orangen und Zitronen werden am Festtag des heiligen Josef in Italien gegessen. Pfarrer Hans-Joachim Fogl (links) kennt diesen Brauch schon aus seiner Zeit in Rom.Foto: Eyrich Foto: Schwarzwälder Bote

Für die italienischen Katholiken ist er ein hoher Feiertag, der 19. März, Festtag des heiligen Josef. Die Comunità italiana dei SS. Sposi Maria e Giuseppe hat ihn zusammen mit deutschen Mitchristen gefeiert.

Albstadt-Tailfingen. Feuer loderten diesmal nicht vor den Häusern – dafür, das war spürbar am Festtag des heiligen Josef, in den Herzen der Gläubigen, die sich zum Abschluss der neuntägigen Novene zum heiligen Josef in der katholischen Kirche St. Elisabeth versammelt hatten. Den Ziehvater Jesu Christi und Schutzpatron der Zimmerleute und Handwerker feiern die italienischen Katholiken auch als Beschützer der Waisen und Armen, und für ihn errichten sie Altäre in ihren Häusern. Ein Feuer vor dem Haus weist dem Pfarrer dann den Weg, und so komme er am Vorabend des Festtags, um die Altäre zu segnen, erklären Rosalia Ferrara, gewählte Vorsitzende des Kirchengemeinderats der "Comunità italiana dei SS. Sposi Maria e Giuseppe", und ihre Stellvertreterin Nunzia Di Liberti.

Dieses Ritual ist der Coronavirus-Pandemie diesmal ebenso zum Opfer gefallen wie das gemeinsame Mittagessen. Dafür hatte die Gemeinde einen prächtigen Josefsaltar und einen großen Tisch voller Brot, Orangen und Zitronen – eigens aus Sizilien bestellt – aufgebaut, den Pfarrvikar Arthur Kaweesa am Ende des letzten Neun-Tage-Gebets segnete.

Ein Déjà-vu für den Gemeindepfarrer

Für Pfarrer Hans-Joachim Fogl war die Andacht wohl ein Déjà-vu, hatte er doch drei Jahre lang die deutsche katholische Kirche in Rom geleitet und konnte deshalb in fließendem Italienisch zu den Gemeindemitgliedern sprechen. "Der heilige Josef verbindet Sie heute mit daheim, mit Ihren Familien und Heimatorten, und weckt Erinnerungen und Traditionen", sagte Fogl und freute sich besonders, dass sich zwischen die Gläubigen aus Albstadt, Burladingen und Hausen mit italienischen Wurzeln auch deutsche Mitchristen gesellt hatten. In Italien sei der Josefstag auch der Vatertag – deshalb gratulierte Fogl allen Vätern und rief ihnen zu: "Nehmt den heiligen Josef zum Vorbild und seid gesegnet wie er."

Seinen Ausruf "Viva Gesù, viva Maria e Giuseppe, viva il patriarca San Giuseppe!" kommentierten die Besucher – darunter viele Familien mit Kindern – mit dem Ruf "Viva, viva, viva!" und mit Applaus, ehe alle nach vorne kamen, um sich ein Stück Brot, Orangen und Zitronen mitzunehmen. "Brot ist ein Zeichen für die Eucharistie, Orangen und Zitronen sind Zeichen für die Frucht der Erde, und von Dezember bis März ist in Sizilien die Zeit der Orangen und Zitronen", heißt es in der Einladung zum Abschluss der Novene, die Rosalia Ferrara im Kirchenbrief ausgesprochen hat. Sie hebt darin auch die Gnade hervor, die der Ziehvater Jesu in die Häuser bringe, wofür ihm die Gläubigen mit Novene, Rosenkranzgebeten, Liedern und Lobpreisungen dankten.

Gemeinsamer Gesang war coronabedingt zwar nicht möglich – von der Empore herab aber erklangen stimmungsvolle Gesänge in musikalischem Italienisch. Am Sonntagabend feierte die italienische Gemeinde dann noch einen Gottesdienst zu Ehren des heiligen Josef – verbunden mit der Hoffnung, im nächsten Jahr wieder die Feuer vor den Häusern lodern lassen zu können. Nicht nur in den Herzen.