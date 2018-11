Albstadt Tailfingen: Abriss des AC-Kaufparks hat begonnen

Albstadt-Tailfingen - Jahrelang hat Tailfingen auf den Abriss des AC-Parks gewartet; jetzt ist es endlich so weit: Am Dienstag trat der erste Bagger der Straßberger Firma Teufel in Aktion und riss die Sträucher in den Rabatten an der Hechinger Straße heraus. Nichts Spektakuläres – aber der Anfang ist gemacht.