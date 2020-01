Albstadt/Stuttgart Villa Haux als potenzieller Drehort?

Er ließ deshalb Schienen über die Gartenstraße verlegen und die "alte" Villa Haux" im August 1907 an 37 Seilwinden auf die andere Straßenseite ziehen – samt Mobiliar. Die Unternehmung glückte: Keine einzige Vase, keine Teetasse, kein Kristallglas ging zu Bruch. Auf der entstandenen Brache wurde dann in den folgenden Jahren die neue Villa Haux errichtet, deren Vestibül seit neuestem Postkartenmotiv ist.

Postkarten liegen auch bei Berlinale aus

Die Film Commission, die in Stuttgart sitzt, versteht sich als Koordinatorin und Mediatorin an der Schnittstelle zwischen Filmproduktionen, Filmschaffenden, Motivgebern und öffentlichen Einrichtungen; ihr Ziel ist die Stärkung der Filmstandorte Stuttgart und Neckar-Alb. Ihre Postkartenserie, die in einer Stückzahl von 3500 Exemplaren erschienen ist, soll Filmschaffende, Drehbuchautoren und Brancheninteressierte auf potenzielle Drehorte, Locations und Filmplots in der Region aufmerksam machen; sie wird unter anderem bei der bevorstehenden Berlinale ausliegen.

Bisher hat zwar noch kein Regisseur Interesse an der Villa Haux gezeigt – aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wer sich für die Postkarten interessiert, kann sie bei der Film Commission in Stuttgart anfordern, Telefon 0711/ 22 8 35-726, E-Mail ulla.matzen@film-neckaralb.de, oder bei der Standortagentur Neckar-Alb, 07121/201-129, E-Mail muffler@neckaralb.de.