Albstadt Streifzüge durch Bibel und Koran

Albstadt-Lautlingen. In der Reihe "Literatur im Schloss" ist am Sonntag, 14. Oktober, ab 11 Uhr die in Stuttgart geborene Autorin Sybille Lewitscharoff im Stauffenberg-Schloss zu Gast. Sie liest aus "Abraham trifft Ibrahim. Streifzüge durch Bibel und Koran", das sie zusammen mit Najem Wali, der in Basra geboren ist und 1980 in die Bundesrepublik Deutschland floh, veröffentlicht hat.