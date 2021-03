1 Thomas Straub ist neuer Stellvertreter beim Albstädter Seminar für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften.Foto: Bertrand Foto: Schwarzwälder Bote

Schulseminar: Neuer Vize Thomas Straub

Albstadt. Spätestens seit der vergangenen Woche darf man sagen, dass die Führung des Albstädter Seminars für Aus- und Fortbildung von Lehrkräften (Grundschule) fest in Straubscher Hand ist: In einer Feierstunde im kleinen Kreis hat Seminarleiter Christoph Straub seinen neuen Stellvertreter Thomas Straub ins Amt eingeführt. Dieser tritt die Nachfolge von Martin Schweiger an, der im Juli 2020 in den Ruhestand gegangen war.

Der neue Mann kommt aus den eigenen Reihen. Thomas Straub war 2006 als Ausbilder im Fach Mathematik in die Lehrkräfteausbildung eingestiegen, danach einige Jahre lang als Fachleiter am Seminar tätig gewesen und 2014 zum Bereichsleiter ernannt worden. Er war an verschiedenen Bildungsplanentwicklungen beteiligt, hat regionale und überregionale Fortbildungen geleitet und wurde vom Kultusministerium zur Erstellung von Prüfungsaufgaben herangezogen. Neben der Leitung des Ausbildungs-bereichs Mathematik werden künftig die Organisation der Ausbildung und der Prüfungen zu seinen Schwerpunktaufgaben am Albstädter Seminar gehören.