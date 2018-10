Albstadt Stimmen zum Spiel

"Wir waren von der ersten Minute an gut in den Zweikämpfen, haben Nadelstiche nach vorne gesetzt und uns gute Möglichkeiten erspielt. In der ersten Hälfte hatten wir sogar ein Chancenplus. In der zweiten Hälfte ist Balingen noch mal gekommen; aber wir haben gut verteidigt. Deshalb war der Sieg auch verdient", resümiert der Albstädter Mittelfeldspieler, der sich im Viertelfinale über einen weiteren höherklassigen Gegner freuen wird. "Obwohl, wir wollen recht weit kommen im Pokal, da wäre ein gleich- oder niederklassiger Gegner auch nicht schlecht."

"Wir haben uns vorgenommen, mit Vollgas ins Spiel zu gehen, denn wir wussten, um was es geht. Schließlich war es ein Derby, in dem es auch um das Prestige ging. Vor seiner Kulisse so ein Spiel abzuliefern; das hat sich ausgezahlt", kennt Hakan Aktepe, der das 3:0 erzielte, den Schlüssel zum Erfolg seiner Mannschaft. "Wir wollen dieses positives Erlebnis nun auch mit in die Spiele in der Verbandsliga nehmen." Gut Lachen hatte auch FC-Angreifer Marco Sumser der sein Tean mit zwei Treffern auf die Siegerstraße brachte. "Das war eine überragende Teamleistung. Wir sind Vollgas gegangen, haben die meisten Zweikämpfe gewonnen und hatten mit Mario Aller einen überragenden Torhüter."