Albstadt Stimmen im Kopf, Messer in der Hand

Albstadt-Ebingen/Hechingen. In Extremsituationen reagieren Menschen bisweilen sonderbar. Nachdem ihr Mann sie in der gemeinsamen Wohnnung in Ebingen an einem Sonntag im vergangenen Sommer während des Kochens von hinten niedergeschlagen und ihr mit einem Küchenmesser 19 Stiche in Hals, Rücken, Oberkörper und Kopf versetzt hatte, nachdem sie blutüberströmt und schwerverletzt am Boden lag – da sagte die Frau dem Angreifer, er solle den Topf vom Herd nehmen, ansonsten brenne das Essen an. Nachdem sie dann gebetet hatte, verlor sie das Bewusstsein. Der ebenso brutale wie tragische Vorfall wird seit Donnerstag am Landgericht Hechingen juristisch aufgearbeitet.