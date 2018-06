Albstadt Stets orientiert am Bedarf der Wirtschaft

Den seit dem Jahr 2000 bestehenden Hochschulrat beschrieb Mühldorfer als eine wesentliche, "nicht mehr wegzudenkende" Verbindungsstelle zwischen Unternehmen und der Hochschule. Der heutige Hochschulrat bestehe mehrheitlich aus externen Mitgliedern, "die eine Wertschätzung für die Hochschule, die Wirtschaft und Gesellschaft haben, sowie den Willen, dazu beizutragen, die Hochschule noch fester in der Region zu verankern und mit der regionalen Wirtschaft zu vernetzen". Eines der Ziele sei, das Studienangebot der Hochschule mit dem Bedarf der Wirtschaft abzugleichen.

Eine prägende Persönlichkeit – und ein aktiver Gestalter

Eine der prägenden Persönlichkeiten im Gremium sei Udo Vetter, der dem Hochschulrat seit Beginn angehört und seit 2006 den Vorsitz innehat. "In dieser Zeit hat er die Hochschule aktiv mitgestaltet und zu ihrem heutigen Profil beigetragen", sagte Mühldorfer. Für sein "unermüdliches Engagement und seine herausragende Arbeit" wolle ihm die HS mit der Verleihung der Ehrensenatorwürde danken, die bisher nur dreimal verliehen worden sei – zuletzt vor 25 Jahren.

Vetter, unter anderem Präsident der Vetter-Pharma-Turm Inc., USA, und Geschäftsführer der von ihm gegründeten Beteiligungsgesellschaft UV-Cap, sieht die Aufgabe des HR darin, "die Balance zwischen Rektorat, Senat und der Freiheit für Forschung und Lehre positiv zu fördern und sicherzustellen, so dass am Ende das herauskommt, was die Wirtschaft braucht". Angewandte Wissenschaften müssten Impulse aus der Wirtschaft bekommen, und umgekehrt könne sich die Wirtschaft an den Ergebnissen aus den Hochschulen kontinuierlich ausrichten.

In den Ruhestand verabschiedet hat Ingeborg Mühldorfer Holger Möller, Professor für Informationstechnik im Maschinenbau, Maschinensteuerungen und rechnergestützte Messtechnik aus der Fakultät Engineering in Albstadt. Er war seit Februar 1994 an der Hochschule. Zuvor arbeitete der studierte Elektrotechniker als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Stuttgart und als Leiter für Steuerungstechnik und technische Software in der Industrie. Zu seinen Ämtern zählten die Leitung des Instituts für Angewandte Forschung, seine Mitgliedschaft im Forschungsrat und in vielen Gremien wie Zulassungs- und Auswahlkommissionen sowie seine Tätigkeit als Prodekan und Studiendekan Maschinenbau. Ebenfalls in den Ruhestand geht Volker Riethmüller, Professor für Mikrobiologie und Qualitätssicherung an der Fakultät Life Sciences, seit 27 Jahren an der Hochschule. Der studierte Mediziner promovierte nach seinem Wehrdienst an der Universität Tübingen und war bis Dezember 1990 beim Medizinischen Landesuntersuchungsamt Stuttgart tätig. An der Hochschule war er unter anderem Dekan der Fakultät Life Sciences, Vertreter der Hochschule beim Studentenwerk und Mitglied in vielen Gremien wie dem Hochschulrat und dem Senat.

Für ihre Arbeit hat Rektorin Ingeborg Mühldorfer die Mitglieder des scheidenden Hochschulrats geehrt:

Eine Ehrung erhielten Thomas Lindner von der Groz-Beckert KG Albstadt, Ursula Maier von der UM Beteiligungsgesellschaft mbH & Co.KG, Hermann Mettler von der Hochschule Rapperswil sowie die beiden Mitglieder der ersten Stunde, Sophie Schwörer von der SchwörerHaus KG und Udo J. Vetter von der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG sowie die Professoren Barbara Puscher, Volker Riethmüller und Jonas Rossmanith als hochschulinterne Mitglieder.

Im Amt bleibt Professorin Ute Matecki, die ebenfalls für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde.

Neu im Hochschulrat begrüßte die Rektorin Hugo Hämmerle von der NMI Reutlingen, Susana Martin de Vidales von der Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG in Tieringen, Bernd Schatz von der Albstädter Gühring KG, Bernd Stauß von der Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG sowie Andrea Verpoorten vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, die Ehefrau des CDU-Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Zollernalb/Sigmaringen, Thomas Bareiß.

Neue hochschulinterne Mitglieder des Hochschulrats sind die Professoren Sven Gerhards, Dieter Stoll und Jessica Rövekamp.

Stipendien haben Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann und Sigmaringens Bürgermeister Thomas Schärer beim Empfang an Miriam Breda und Moritz Roller für ihre Bachelor-Thesis vergeben. Benjamin Baser, Bertrand Bazie, Nadine Hübner, Marvin Hrazdira und Mario Mamic erhielten Stipendien für ihr Projekt "Start2Research", eine Geschäftsmodellierung für das Superfood Moringa. Je ein Stipendium gab es für das Projekt "Start2Research" mit dem Titel "InMoov" von Sascha Lanzinger und Michael Veser, die beide im fünften Semester IT Security studieren. Für soziales ehrenamtliches Engagement erhielten Fabian Friedl, der im vierten Semester Betriebswirtschaftslehre studiert, und Lisa Kräutle, die im siebten Semester Lebensmittel, Ernährung und Hygiene studiert, ein Stipendium, ebenso wie Joel Eichberger. Zaher Al-Khaleefy, Zweitsemesterstudent der Pharmatechnik, Letizia Crepaz, die im siebten Semester Lebensmitteltechnik, Ernährung und Hygiene studiert, sowie Alex Pangui Takoudjouaus aus Kamerun, der im fünften Semester Wirtschaftsinformatik studiert, erhielten ein so genanntes Bildungsausländer-Stipendium.