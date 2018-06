Albstadt Stets offen für neue Lernmethoden

Albstadt-Ebingen. Nostalgie mischte sich am Samstag unter das fröhliche Treiben des Jubiläumsfestes an der Oststadtschule. Ehemalige Schüler, darunter viele des ersten Jahrgangs der Schule, schwelgten in Erinnerungen an alte Zeiten, die sowohl in den feierlichen Ansprachen als auch in Fotoausstellungen in den Fluren ein großes Thema waren.

Zum Festakt "50 Jahre Oststadtschule" in der fast voll besetzten Turnhalle erschien alles, was Rang und Namen hat, um zu gratulieren. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann lobte besonders das vielfältige Projekt-Angebot und das praxisnahe Lernen. "Die Oststadtschule hat nicht nur viel hinter sich, sondern auch noch viel vor sich", lautete seine positive Prognose. Schulrat Bernhard Eisele erinnerte an das Jahr 1968 und was es für die Ebinger Schulgeschichte bedeutet hatte. Auch er hält die Oststadtschule für "zukunftsfähig", nicht zuletzt aufgrund des engagierten Personals.

Marlies Haist: "Alles, was in der Schule passiert, geschieht mit Herzblut"