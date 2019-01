In der Heiligen Messe hat Pfarrer Uwe Stier die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde St. Josef Ebingen gesegnet und beauftragt, den Segen Christi zu den Menschen in die Häuser zu tragen. Am 3. und 4. Januar zogen 13 motivierte Mädchen und Jungen als Caspar, Melchior und Balthasar mit dem Sternträger durch die Straßen. Unter dem Motto "Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit" sammelten sie Spenden für das Kindermissionswerk. Diesmal war auch ein Reporterteam des SWR vor Ort und begleitete eine der Gruppen, um im Nachmittagsprogramm eine Reportage auf SWR4 Tübingen im Radio zu senden. Foto: Bosch