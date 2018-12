Einen "Borussia Mönchengladbach"-Fanshop hat Stefan Botta in Lautlingen seiner Autowerkstatt und seinem Getränkemarkt angegliedert. Dort finden sich allerlei mehr oder wenige nützliche Accessoires rund um die Fohlen-Elf: T-Shirts und Aufkleber, Schals und Mützen, Energy-Drinks, Apfelschorle und vieles mehr – alles ist mit der schwarz-weißen Raute versehen. Auf einem großen Bildschirm zeigt Botta, der Gladbach-Fan ist, seit er sieben ist, zusätzlich live die Spiele seiner Lieblingsmannschaft, so wie am Freitagabend die Partie gegen Borussia Dortmund. Foto: Reich