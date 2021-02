1 Aus diesem Haus kam die Staubwolke.Foto: Eyrich Foto: Schwarzwälder Bote

Staub statt Rauch hat die Feuerwehr am Freitag zu einem Einsatz gerufen, bei dem es fast nichts zu tun gab.

Albstadt-Tailfingen (key). Mit 25 Einsatzkräften und einem Löschzug ist die Feuerwehrabteilung Tailfingen am Freitag gegen 13.30 Uhr in die Hechinger Straße ausgerückt. Der Grund: Brandalarm. "In einem Gebäude wird derzeit renoviert und unter anderem der Boden abgeschliffen", was eine riesige Staubentwicklung zur Folge gehabt habe, berichtet Einsatzleiter Thomas Daus. Der Staub habe den Rauchmelder im Haus aktiviert und sei nach außen gedrungen, was ausgesehen habe wie Rauch, der entweicht. So hatten Passanten die Feuerwehr alarmiert. Die montierte schließlich nur den Feuermelder ab – und rückte wieder ein.