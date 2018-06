Albstadt Statt meckern: Schüler wollen mitmachen

Zudem wünschen sich die Jugendlichen Plätze zum "Chillen" – nach Möglichkeit mit freier Internetverbindung. Sportangebote – kostenlos und unverbindlich – stehen ebenso auf der Wunschliste. Schon für den Herbst kündigte Vera Matthes vom Amt für Kultur, Tourismus und Bürgerschaftliches Engagement eine Veranstaltungsreihe an, die speziell auf die Jugendlichen zugeschnitten ist und Kunst, Kultur und Workshops, etwa zum Erstellen eines eigenen Youtube-Kanals – bietet. "Kulturundso" soll die Reihe heißen, die in den Herbstferien Premiere in Albstadt feiert.

Dass die Albstädter Jugend beim öffentlichen Nahverkehr noch Luft nach oben ausgemacht hat, ist nichts Neues: mangelhaft ausgebaut sei er, meinen viele der Schüler, unpünktlich und manche Fahrer unhöflich.

Die Innenstadt sei nicht so sauber, wie sie sich das wünschen, und die Industriebrachen drückten aufs Gemüt. Die Verwaltung in Person von Frank Märkle vom Ordnungsamt kam prompt mit einem Vorschlag: für einen Innenstadtputztag.

Sehr deutlich gemacht hat das Jugendforum, dass sich die Jugendlichen in Albstadt beteiligen möchten und für ihre Wünsche auch einstehen wollen. Allerdings sind sie skeptisch, ob ihre Vorstellungen berücksichtigt werden. "Was, wenn nur große Versprechungen gemacht werden und am Ende nichts umgesetzt wird?", fragte eine Schülerin.

Die Vertreter von Stadt und Gemeinderat waren nicht nur beeindruckt von der konstruktiven Mitarbeiter der Jugendlichen, sondern auch sichtlich überrascht von der Bereitschaft der Schüler, etwas zu verändern – und sie versprachen, sich um die Wünsche der Jugendlichen zu kümmern. Und Hauptamtsleiter Josef Klaiber kündigte eine Wiederholung der Veranstaltung an: damit die Generationen im Dialog bleiben.