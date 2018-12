Albstadt Start-up-Erfolg mit Grillen

Albstadt-Tailfingen. "Beneto Foods" steht für eine Lebensmittelmarke proteinreicher Nahrungsmittel, die auf Basis pulverisierter Insekten hergestellt werden. Tatkräftig unterstützt wird Gründerin Lara Schuhwerk dabei vom Team und Netzwerk der Technologiewerkstatt Albstadt, in der sie auch ihren ersten Firmensitz gefunden hat. Sie ist 26 Jahre alt und kommt aus Singen. Ihren BWL-Masterstudiengang hat sie an der EDHEC Business School in Nordfrankreich abgeschlossen und schon kurz zuvor die Fühler ausgestreckt, wie sie wohl am besten vom Hörsaal direkt an den Gründungstisch wechseln könnte.

Ihre Idee, hochwertige und proteinreiche Lebensmittel aus Grillenmehl zu produzieren, trieb sie schon längst um – und ließ sie nicht mehr los. Die Jungunternehmerin zog aus privaten Gründen nach Geislingen und sie begab sich auf die Suche nach einem zahlbaren, smarten Arbeitsplatz, um ihre Start-up-Idee voranzutreiben; sie probierte Internet-Cafés und Arbeitsplätze in Bibliotheken aus.

Das Projekt aber stagnierte. Zwar hatte sie einen Businessplan, die Rezeptur, einen Grillenlieferanten, selbst entworfene Verpackungen sowie eine Vision – doch alles lief eher schleppend. Schließlich googelte sie nach dem Begriff "Co-working space Albstadt" und landete bei der Technologiewerkstatt. "Seitdem hat das Projekt von Null auf 100 an Fahrt aufgenommen", freut sich Lara Schuhwerk. "Kaum zu glauben, dass noch vor Weihnachten der Startschuss für den Verkauf der Protein-Pasta fallen soll."