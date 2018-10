Albstadt Star aus der "Hall of Fame"

Albstadt-Ebingen. Als Terry Sylvester 1968 zu den Hollies kam, ersetzte er Graham Nash, der zu Crosby, Stills und Nash abwanderte. Gleich die erste Single "Sorry Suzanne" mit Terry Sylvester als Sänger der Hollies wurde in Großbritannien ein Hit. Bis er 1981 die Hollies verließ, folgten weltweite Charterfolge und diverse Gold- und Platinalben in Europa und den USA. Die Krönung folgte 2010, als Sylvester und seine Bandkollegen in die "Rock ’n’ Roll Hall of Fame" aufgenommen wurden.

Mit seiner Jubiläumstour "My Life With ›The Hollies‹" lädt Terry Sylvester zu ganz besonderen Konzerten ein. Neben großen Hits wie "He Ain’t Heavy, He’s My Brother", "The Air That I Breathe", "Sorry Suzanne", "Long Cool Woman In A Black Dress" und vielen anderen, die er mit einer Live-Band präsentiert, zeigt Terry Sylvester seine Qualitäten als Entertainer und gibt seinen Fans Einblicke in die legendäre Band mit unterhaltsamen und intimen Geschichten aus der großen Zeit der Hollies. Die Gäste erwartet ein unterhaltsamer musikalischer Konzertabend mit den großen Hits und Geschichten der Hollies in persönlicher Atmosphäre. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 24,50 Euro im Internet unter www.bluemusic-concert.com sowie für 28 Euro an der Abendkasse.