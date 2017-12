Traditionsgemäß macht das Städtische Orchester Albstadt jedes Jahr einen Ausflug zu einem Weihnachtsmarkt in der Region. In diesem Jahr unternahmen rund 30 Orchestermitglieder ihren Antrittsbesuch beim neuen Dirigenten Michael Reiter in dessen Heimatstadt Riedlingen. Unter dem Motto "Christmas on Alb" war das Orchester angekündigt. Nach dem Empfang durch Michael Reiter machten sich alle Musiker samt Instrumenten und Notenständern auf den Weg zum Veranstaltungsort. Der Christkindlesmarkt war trotz der eisigen Kälte gut besucht, und so erfreute sich das Orchester einer großen Anzahl an Zuhörern. Foto: Glück