Albstadt Stadtentwicklung: Konzept in trockenen Tüchern

Bei zwei Enthaltungen ist der Beschluss des Gemeinderats zum Stadtentwicklungskonzept "Albstadt 2030" und damit auch der Auftrag an die Verwaltung gefallen, die darin beschriebenen Projekte zu verfolgen, zu konkretisieren und – im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten – umzusetzen, wobei es jeweils noch gesonderter Beschlüsse für jede einzelne Maßnahme bedarf.

Wie überhaupt jede zu beschließende Maßnahme künftig daraufhin überprüft werden soll, ob sie ins Stadtentwicklungskonzept passt. Dass auch frühere Konzeptionen darin Eingang gefunden haben: selbstredend.

Ein wesentlicher Teil des Konzeptes widmet sich so genannten Projektpools für die einzelnen Stadtteile. Hinzu kommen 15 Leit- und Impulsprojekte, die Alfred Ruther-Mehlis und Heidrun Fischer vom beauftragten Institut für Stadt- und Regionalentwicklung (IfSR) in Nürtingen so erklären: "Leitprojekte sind solche, die sich in der Erprobungsphase bewähren und auch anderswo funktionieren könnten, Impulsprojekte sind solche, die Impulse für die weitere Entwicklung setzen."