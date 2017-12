Albstadt Stadt will verstärkt gegen Raser vorgehen

"Seit ich Oberbürgermeister bin, habe ich wöchentlich Besuch von Bürgern, die sich über zu hohe Geschwindigkeiten in ihrer Straße beschweren" – auch deshalb hielt es Klaus Konzelmann in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend für sinnvoll, das Thema stationäre Geschwindigkeitsüberwachung endlich anzupacken und nicht abzuwarten, bis ein Gesamtkonzept vorliegt, wie die Freien Wähler es beantragt hatten, wofür sie aber keine Mehrheit bekamen.

1993 hatte der Technische Ausschuss sich gegen stationäre Überwachungsanlagen entschieden und nur an der Neuweiler Straße später eine Ausnahme gemacht.

In seiner Haushaltsrede am 9. November hatte Konzelmann angekündigt, sechs stationäre Anlagen anschaffen zu wollen – dazu zwei Kameras, die mal in der einen, mal in einer anderen Säule in beide Fahrtrichtungen blitzen sollten – was die CDU für nicht nachhaltig hält. Sie plädierte in einem Antrag für zunächst drei stationäre Anlagen, aber auch für eine Ausweitung der mobilen Kontrollen, vor allem zwischen 22 und 6 Uhr an Brennpunkten. Notorische Raser wüssten schnell, wo sie auf die Bremse treten müssten – und träten nach dem Blitzer wieder aufs Gas, was die Lärmbelastung der Anwohner eher erhöhe, so die Begründung.