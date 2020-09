Albstadt Stadt überprüft Haushalte wegen Hundesteuer

Bußgelder bis zu 1000 Euro

Aus Gründen der Steuergerechtigkeit hat die Stadt nun entschieden, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen, wie sie betont. Dazu werden Mitarbeiter einer beauftragten Firma in den nächsten Wochen alle Haushalte in Albstadt aufsuchten. Sie seien wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs. Die Firma werde durch Befragung den vorhandenen Hundebestand feststellen. Jeder Mitarbeiter trage eine sichtbar von der Stadt ausgestellte Legitimation bei sich. Die Stadt weist darauf hin, dass die Mitarbeiter keine Wohnungen betreten und keine Steuern oder Gebühren vor Ort erheben werden.