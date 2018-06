Albstadt Stadt richtet neue E-Tankstellen ein

Jeweils zwei Ladesäulen sollen im Ebinger Parkhaus am Bahnhof, beim neuen Domizil der Hochschule in der Ebinger Gartenstraße 7, auf dem neuen Parkplatz Langwatte und am südlichen Ende des neugestalteten Marktes in Tailfingens "neuer Mitte" errichtet werden – damit würde sich die Zahl der Ladesäulen, die in Albstadt rund um die Uhr zur Verfügung stehen, auf elf erhöhen – von drei anderen Säulen stehen zwei bei der Firma Meiser auf Langenwand und eine bei den Albstadtwerken in der Tailfinger Goethestraße.

Die Leistung der neuen Ladesäulen entspricht jener der Meiser-Ladestationen: 22 Kilowatt – das bedeutet, dass der Tankvorgang etwas Geduld erfordert; mit zwei, drei Stunden für den vollen "Tank" muss man rechnen.

Der Traum vom viertelstündigen Ladevorgang ist derzeit wenig mehr als ein Traum, und zwar aus ganz simplen Gründen: Kostengründen. Die 350-Kilowatt-Ladesäule mag es bereits geben, aber die Ladekabel sind armdick, und ein eigener Trafo und ein Gleichrichter – Elektroautos brauchen Gleichstrom – sind ebenfalls erforderlich. Solche Ladesäulen kann sich die Stadt Albstadt nicht leisten, und die Autos, die sich dort aufladen ließen, kann sich wiederum Otto Normalverbraucher nicht leisten.