Albstadt Stadt gibt Erddeponie zurück an Landkreis

Gemäß einem Kreistagsbeschluss vom 23. Oktober wird es im Zollernalbkreis künftig zwei Bauschuttdeponien geben, nämlich auf der Balinger Erddeponie "Hölderle" und auf dem Tailfinger Neuweiler. Diese Entscheidung, mit welcher der Landkreis Abhilfe gegen den chronischen Mangel an Deponieflächen schafft, war die Voraussetzung für den nächsten Schritt – der Albstädter Gemeinderat hat ihn Anfang Februar vollzogen: Er gibt die Verantwortung für die Bodenaushubdeponie "Schönbuch" an den Landkreis zurück.

Damit sind die Albstädter ein Groschengrab los: 1996, als sie die Erddeponie vom Kreis übernahmen, war die Annahme von Bodenaushub noch eine lukrative Angelegenheit. Die Vorschriften waren andere, man konnte noch manches zur Erddeponie bringen, was heute aus ökologischen und Sicherheitsgründen nie und nimmer angenommen werden würde – und außerdem gab es jede Menge Dreck in Albstadt, der entsorgt sein wollte, denn es wurden Tunnel gebaut, erst in Laufen und später in Ebingen: 168 000 Tonnen Erdaushub nahm die 1982 eröffnete Deponie "Schönbuch" im besonders fetten Jahr 2001 an. Das reichte allemal für schwarze Zahlen.

Misslicherweise blieb es so nicht. Schaut man sich die Kurve nach dem Jahr 2004 an, in dem der Ebinger Tunnel eingeweiht wurde, dann stellt man fest, dass sie die Weltkonjunktur mehr oder weniger authentisch nachbildet: tiefes Tief 2005, ein kleines Hoch 2007, wieder ein Tief 2009, danach ging’s wieder ein Stück hoch – und nach 2014, damit endet die Kongruenz zur Konjunktur, nur noch bergab. Der Grund: Zuvor hatte man wenigstens noch den Bauschutt annehmen dürfen, den man anschließend zum Straßen- und Wegebau wiederverwendete, doch als die Staatsanwaltschaft begann, sich für Erddeponien zu interessieren, da ging man in Albstadt auf Nummer sicher und nahm nur noch garantiert unbelasteten Humus an. 2016 war das Erdaufkommen auf knapp 17 000 Tonnen geschrumpft, ein Zehntel der Menge von 2001. Die Kosten fürs Personal waren dagegen gleich geblieben – Geld lässt sich so nicht verdienen.