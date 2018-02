Albstadt Stadt gegen Feuerwerks-Verbot in Ebinger Innenstadt

In der Verordnung wird das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden verboten. In der Innenstadt von Ebingen befänden sich allerdings "nur vereinzelte Fachwerkhäuser, die zum Teil unter Denkmalschutz stehen". Daher könne nicht von einer Fachwerkaltstadt die Rede sein, wie etwa Freiburg, Tübingen und Reutlingen sie hätten – sie seien mit Ebingen nicht vergleichbar. Der Antragsteller hatte diese Städte als Beispiel für Feuerwerks-Verbote in der Innenstadt benannt, um sein Anliegen zu untermauern.