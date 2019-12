Albstadt Stadt für Vermietung an AfD kritisiert

Albstadt-Tailfingen - Den Auftritt von Andreas Kalbitz, der dem rechten Flügel der AfD zugeordnet wird, in der Zollernalbhalle am 16. November hat Z.U.G.-Stadträtin Elke Rapthel im Gemeinderat thematisiert. Sie nannte Beispiele von Städten, in denen die Verwaltung der AfD keine Hallen vermietet hatte, und forderte die Stadtverwaltung Albstadt auf, sich mit diesen Städten, etwa Ulm, in Verbindung zu setzen, um "künftig auch ›Nein‹ sagen zu können", wenn "rechte Kräfte wie die AfD" anfragten.