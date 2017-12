Ein freundlicher Mann namens Nikolaus hat am Freitagabend den Weihnachtsmarkt in der Ebinger Innenstadt eröffnet und seine Mittäter – Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Richard Eppler vom Kulturamt, sowie Vorsitzende Manuela Früholz und Hendrik Rohm vom Handels- und Gewerbeverein Albstadt-Ebingen ungeschoren gelassen. Zu Weihnachtsklängen von der stattlichen Pyramide hatten sich viele Besucher, vor allem Familien mit Kindern, versammelt, um den Freund aller Kinder zu begrüßen und zu lauschen, was in seinem goldenen Buch steht. Der Markt mit rund 80 hölzernen Verkaufshäuschen am Samstag und Sonntag zieht sich samt Märchenwald und lebender Krippe durch die gesamte Innenstadt. Am Samstag um 17 Uhr beginnt das Winter City Open Air mit "Südlich von Stuttgart" und dem Chor "Voices, Hearts & Souls". Fotos: Eyrich