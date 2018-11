Meßstetten Sportler erhalten Dank für Erfolge

Spieler, die ehemals Gegner auf dem Spielfeld waren, würden zu einer Mannschaft, zu einem Team das fortan gemeinsam um den Sieg kämpfe. Es gebe wenige andere Bereiche, in denen Menschen aus allen Teilen der Welt zusammenkämen und sich für ein und dieselbe Sache begeisterten – sei es als Spieler oder als Fan: "Sport verbindet uns also im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar über die sprachlichen und kulturellen Barrieren hinweg. Das ist in unserer Zeit von besonderem Wert, und das weiß man in Meßstetten besonders zu schätzen", so Bürgermeister Frank Schroft.

Zu den nun anstehenden Ehrungen der Sportler kommend, meinte Schroft schmunzelnd, dass sich deren Zahl erhöht habe und es in Meßstetten nicht nur in Sachen Einwohnerzahl aufwärts gehe. Im Beisein mehrerer Kommunalpolitiker bedankte sich der Bürgermeister nochmals bei den Sportlern für ihren Einsatz und gratulierte zu den herausragenden sportlichen Erfolgen. Eine Neuerung gab es bei dem Ehrungszeremoniell, bei dem von allen Sportlern Bilder zu sehen waren, auf denen sie bei der Ausübung ihrer jeweiligen Sportart abgelichtet worden waren. Diese Auszeichnungen überreichten der Bürgermeister, seine Stellvertreterin Elke Beuttler sowie Thorsten Steidle von der Stadtverwaltung Urkunden und die Sportlermedaille der Stadt Meßstetten.

Bevor die anwesenden Sportler, die Eltern sowie weitere Gäste zu einem Essen eingeladen wurden, bedankte sich Bürgermeister Frank Schroft bei allen, die zum Gelingen dieser lockeren Ehrungsfeier beigetragen haben.

Skiverein Meßstetten: Skispringer: Joel Haubenreißer, Kevin Kern, Luca Roth, Adrian Sell und Michael Niedermann. TSV Meßstetten: Michael Gomeringer, Wolfgang Krimmel, Anne Ammann, Nadine Bitzer, Janina Hauser, Katharina Jesse, Celina Krimmel, GymMeßtics: Anne Ammann, Luana Anicito, Celine Bolkart, Emily Bross, Johanna Buhl, Marie-Sofie Buhl, Aline Buhl, Cecilia Du Plessis, Christina Du Plessis, Selina Ehresmann, Jana Fischer, Marie Gambin, Eyleen Garczynski, Marie Gempper, Janina Hauser, Svenja Heyer, Lina Hirschoff, Alina Kögel, Celina Krimmel, Jennifer Lehr, Charlotta Mengis, Lisa Merz, Kerstin Nufer, Laura Pengel, Carina Roth, Natalie Schimak, Lena Siber, Julia Sigmunczyk, Alida Stein, Mirinda Sundara, Melissa Sundara, Aileen Wäschle und Katharina Weber.

TSV Hossingen: Leichtathletik: Uwe Beil, Frauenhandballmannschaft der HSG Hossingen/Meßstetten: Nadine Bengel, Jessica Domscheit, Corina Eppler, Anna Euchner, Svenja Götting, Alissa Gruber, Judith Hauser, Carolin Herre, Katharina Jesse, Lena Kielich, Katja Offermann, Vera Offermann, Janina Reuss und Laila Vollmer, Trainer Martin Röthlingshöfer und Wolf Diesing.

Schützenvereinigung Meßstetten: Frank Hess, Sven Keinath, Rudi Drissner, Egon Drissner, Robin Keinath, Weltmeister mit der Feldarmbrust Karl-Ernst Weißmann. Fillip Feistel, Disziplin Flinte Wurfscheibe Trap, startet für die Schützengilde Sindelfingen.

Gunter Bohnenberger erhielt die Sportlermedaille der Stadt Meßstetten für seine Erfolge beim Radsportverein Tailfingen.

Für ihre Erfolge beim Schlittenhunderennen wurden Andre Bobek und Lara Bobek ausgezeichnet, die für den Schlittenhundesportverein Nordhessen starten.