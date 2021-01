Albstadt Spezielles Debüt in Sachen Bodywear

Nachhaltigkeit ist das eine, Wohlgefühl und Tragekomfort das andere. Die Garnmischung aus Baumwolle und fibrillierender Mikrofaser, so Maute + Renz, sei atmungsaktiv und wärmeregulierend; sie fühle sich stets kühl und trocken an. Abstehende Fasern würden abgeflammt und könnten keine Irritationen auf der Haut verursachen. Das Design sei klassisch und zeitlos, Shorts und Shirts in drei Farbvarianten – schwarz, weiß, dunkelblau – erhältlich, wobei die Farbe geeignet sei, viele Wäschen zu überdauern.

Der Familienbetrieb beschäftigt aktuell rund 40 Mitarbeiter