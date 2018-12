Albstadt Speeddating mit jungen Politikern kommt an

Albstadt. Bei der Vorstellung der Kommunalpolitiker wurde eines schnell deutlich: Engagement für die Gemeinschaft war bei allen schon in der Jugendzeit ein Thema. Die Mitarbeit in der Schülermitverantwortung (SMV) und die Beteiligung an Jugendprojekten sind nach Meinung aller Beteiligten ein gutes Einstiegmodell in die Kommunalpolitik – denn diese sei, anders als viele vielleicht meinten, die am unmittelbarsten erfahrbare im Alltag.

Vor Ort werde festgelegt, wie die Schulen ausgestattet und Vereine unterstützt werden, wie der öffentliche Nahverkehr und die ärztliche Versorgung gefördert werden können. "Junge Menschen müssen viel länger mit politischen Entscheidungen leben", so Günther-Martin Pauli, diese dürften nicht nur den Senioren überlassen werden. Nach einer Einführung in die eher trockene Materie der Wahlbestimmungen moderierte Duygu Cakmak vom Landratsamt Zollernalbkreis das "Speeddating". Dabei gab es für die Jugendlichen an jedem Tisch die Gelegenheit, mit einem jungen Kommunalpolitiker zu sprechen. Nach sieben Minuten ertönte die Glocke, die den Wechsel zu einem anderen Tisch anzeigte.

Bei Sabrina Hipp, seit wenigen Monaten für Bündnis 90/Die Grünen im Albstädter Gemeinderat, kamen vor allem Klagen über das langsame Internet an, auch mehr attraktive Plätze um sich treffen zu können waren gewünscht. Radwege wurden gefordert, nicht nur für den Mountainbiker im Wald, sondern auch für den Schüler auf dem Weg zur Schule.