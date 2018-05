Albstadt Speed-Night fällt aus

Nach dem positiven Kassenbericht von Philipp Himmler, dem die Revisoren Fabian Müller und Frank Schairer ordnungsgemäße Arbeit bescheinigten, berichtete Stefanie Hartmaier, Leiterin der Skischule, über zwei spontane Ski- und Snowboardkurse mit 40 Kindern sowie einen Langlaufkurs, an dem sich zehn Personen beteiligten. Sportwart Alpin Stefan Müller stellte das Training im Kaunertal von Thomas Schirmer heraus. Aus mehreren Gründen hat der Skiclub nur mit dem Rennläuferteam Johannes Freund, Fabian und Nico Müller an Veranstaltungen teilgenommen. Sie gehören der Ligamannschaft Renngemeinschaft Stützpunkt Albstadt an. Sehr gute Platzierungen fuhr das Trio bei Bezirks-, schwäbischen- und baden-württembergischen Meisterschaften ein. Die Läufer waren auch Teil der Mannschaft RG Stützpunkt Albstadt, die sich mit zwei Teams für das deutsche Finale am Oberjoch qualifizierte und dort die Ränge zwei und drei einfuhren. Sein Dank galt auch seiner Frau Daniela für die Organisatorin und Betreuung der Mannschaft.