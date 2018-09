Albstadt-Ebingen. Eine Führung durch das Naturschutzgebiet "Mehlbaum" bietet am Sonntag, 9. September, Alb-Guide Martina Lögler an. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz der Höhengaststätte "Ochsenberg". Auf dem dreistündigen Naturspaziergang, für den ein kleiner Unkostenbeitrag zu entrichten ist, erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt der Wacholderheide. Weitere Informationen erteilt Lögler unter den Rufnummern 07432/6057412 und 0172/3467225.