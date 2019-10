Albstadt Spatenstich für Tailfinger Edeka gelegt

Sage und schreibe 2005 hatten Edeka und der Albstädter Wirtschaftsförderer Andreas Hödl zum ersten Mal zusammengesessen und seither mehrere Standorte geprüft, damit der Einzelhandelsriese sich in Albstadt ansiedeln kann. 14 Jahre später war am Montag der Spatenstich für den Edeka-Koch-Markt, und zwar am Standort des ehemaligen AC-Kaufparks – ideal für Edeka, wie Frank Meng, Regionalleiter Süd, betonte: "Die zentrale Lage hat uns von Anfang an begeistert."