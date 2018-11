Albstadt Spaß an edlem Schmuck und seltenen Steinen

"Die Albstädter Mineralienbörse hat einen guten Namen in der Sammlerwelt", sagt Hans Maurer. Der gelernte Goldschmied sammelt selber Mineralien, seit er neun Jahre alt ist. Sein Anliegen: "Ich möchte eine seriöse Messe abwickeln." Deswegen lässt er auch längst nicht alle Händler zu, die bei ihm um ihre Teilnahme anfragen. Und wenn einer mit einem gefärbten Tisch an seinem Stand stehe, dann müsse der den entweder weg- oder seinen Stand ganz einpacken. Maurer hofft auch in diesem Jahr wieder bis zu 4000 Besucher begrüßen zu dürfen. Und ist sich sicher, das aufgrund der hohen Qualität der Albstädter Messe auch zu erreichen: "Unser einziger Feind ist das Wetter."Die Albstädter Mineralien-, Fossilien- und Schmuckbörse findet am Samstag, 8. Dezember, von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 9. Dezember, von 11 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier Euro, für Jugendliche ab 14 Jahren 2,50 Euro. Kinder unter 14 müssen nichts bezahlen, Familien dürfen für zehn Euro rein.