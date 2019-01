Albstadt Space Night: Rock überirdisch

Albstadt-Ebingen. Man nehme: Sechs Musiker, 700 Gramm kernigen Rock, 200 Gramm satte Balladen, eine Handvoll Funk und eine Messerspitze Hymnen, abgeschmeckt mit reichlich Gute-Laune-Pop und angerichtet mit einem erwartungsfrohen Publikum, das sich im Brauhaus Zollernalb so dicht drängt, dass die Servicekräfte Blut und Wasser schwitzen: Wo #dieBand, Nachfolgerin von "Rack to the Boots", im vergangenen Jahr Premiere gefeiert hatte, knüpfen Sängerin Verena Rissel, Leadgitarrist Jörg Herre, die Sänger Andy Wütz an der Gitarre und Martin Maute an den Keyboards, der neue Bassist Andi Jäckle und Claudio Sisto an den Drums nahtlos an ihren Erfolg an.

Ihr Repertoire ist rockiger geworden. Und wie. Davon zeugen nicht allzu oft gespielte Knüller wie "In The Air Tonight", "Dirty Diana", "Locked Out Of Heaven", "Easy Lover" und "Show Must Go On", mit dem der vierstündige Konzertmarathon beginnt: episch, dramatisch, voller Wucht. Fröhliche Songs – "The One and Only" – wechseln sich ab mit gefühlvollen Klassikern – "Desperado" von den Eagles war selten schöner – und hartem Rock: Stücke wie "Baby Love" provozieren "Super!"-Rufe und anerkennende Pfiffe sogar aus dem hintersten Winkel.

Manches klingt ein bisschen spacig, was zur Qualität passt, denn die ist überirdisch: etwa das Keyboardsolo bei "Rosanna", in das Maute einen Schuss "Oh When The Saints" mischt. Akustisch lässt er Wellen heranrollen für Peter Maffays "Leuchtturm" und zaubert überhaupt allerhand ungewöhnliche Töne aus seinem Instrument.