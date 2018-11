Albstadt Sogar für skeptische Ersthörer

Albstadt-Tailfingen. "Hört der Engel helle Lieder": Bereits zum vierten Mal gastiert Classic Brass aus München am Freitag, 21. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Pauluskirche in Tailfingen. Das Weihnachtsprogramm von Classic Brass ist für viele Musikliebhaber ein Jahreshöhepunkt.

Was ist so faszinierend an diesen fünf Profi-Blechbläsern? Sie verstehen es seit Jahren, das Publikum mit einer ganz eigenen Art in ihren Bann zu ziehen und selbst skeptische Ersthörer für die Blechbläserkammermusik zu begeistern. Obendrein ist ihr musikalisches Präsent liebevoll verpackt mit einer zu Herzen gehenden, geistreichen und humorvollen Moderation.

Mit dem neuen Weihnachtsprogramm ist Classic Brass ein Meisterstück gelungen: Eine stimmungsreiche Abfolge mit musikalischen Glanzpunkten der für viele schönsten Zeit des Kirchenjahres. Das Programm nimmt auf, was sich in dem mitreißenden französischen Lied "Hört der Engel helle Lieder" bündelt: Es nimmt die Zuhörer mit hinein in den Lobgesang der Engel über den Feldern von Bethlehem und mündet im "Gloria" der gesamten Christenheit.