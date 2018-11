Albstadt Sogar die Maschinen sind neu

Albstadt-Ebingen. 23 Jahre lang hatte die ABA die jungen Leute, die bei ihr die "Reha-Ausbildung" zum Metallfeinbearbeiter absolvieren, in der Tailfinger Metallwerkstatt der IHK Reutlingen geschult – doch dann meldete diese Eigenbedarf an, und die ABA musste sich nach einer neuen Bleibe umsehen. Was weiter geschah, schilderte Aufsichtsratschef Michael Hahn in seiner Festrede: Auch dank den Überredungskünsten von Werkstattleiter Georg Keks rangen ABA-Aufsichtsrat und -geschäftsführung sich zur Einsicht durch, dass die Metallfeinbearbeitung ein unverzichtbarer Bestandteil des ABA-Ausbildungsangebots sei und bleibe. Nach vergeblichen Versuchen, Unterschlupf bei Unternehmen der Metallbranche zu finden, bissen sie in den sauren Apfel der Großinvestition und bauten für rund eine Million Euro baute das frühere Druckzentrum Eith in der Ebinger Gartenstraße zum Ausbildungszentrum um, das nun neben der Metallwerkstatt auch die sogenannten "Berufsvorbereitenden Maßnahmen", kurz BVB genannt, beherbergt.

Es war, wie die Festredner unisono erklärten, die richtige Entscheidung: In Zeiten, da, so Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Fachkräftemangel das größte Wirtschaftswachstumshindernis in der Region darstelle, sei die Förderung lernschwacher und sozial benachteiligter junger Leute nicht nur ein Gebot christlicher Nächstenliebe, sondern auch der praktischen Vernunft. Die berufliche Ausbildung wiederum sei das Erfolgsgeheimnis schwäbischer Prosperität – umso wichtiger findet es die Ministerin, dem universalen Trend zur Akademisierung zu widerstehen.

Der anschließenden "Talkrunde" gehörten außer ihr Albstadts Oberbürgermeister Klaus Konzelmann, Arbeitsagenturchef Georg Link, Lehrwerkstattleiter Keks, Heike Hofmann, die BVB-Bereichsleiterin der ABA und als Moderatoren und Stichwortgeber ABA-Geschäftsführer Armin Bachmeyer und Sabine Holstein, die Pädagogische Leiterin, an: Zur Sprache kamen etwa die nagelneuen Maschinen – generalüberholten begegnet Georg Keks mit Skepsis – , der Zusammenhang zwischen beruflicher Ausbildung und persönlicher Reife sowie der Wunsch der ABA, städtische Sporthallen zu nutzen: "Dort drüben sitzt der Erste Bürgermeister; Anträge sind an ihn zu richten", erwiderte der OB auf Heike Hofmanns Vorstoß.