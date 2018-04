Albstadt So viel Stimmgewalt lässt keinen kalt

Dass die beiden Profis auch anders können, durfte das Publikum im weiteren Verlauf des Abends erfahren. Da rockte ein sonst so seriös auftretender Schierreich zu "Crazy Little Thing" was das Zeug hielt und Nyassa Alberta gab mit "I Wanna Dance With Somebody" hinreißend die Whitney Houston.

Süßes und Amüsantes servierten Chöre und Solisten mit schnuckeligen Liedern aus dem Musical "Mary Poppins": "Ein Löffelchen voll Zucker" und "Chim Chim Cherie" waren sozusagen das Dessert des üppigen musikalischen Musical-Menüs. Ein Ohrenschmaus waren außerdem Stücke aus "Jesus Christ Superstar" aus Lloyd-Webbers Feder. Andrea Schuster vom SWR4, die locker und professionell durch den Abend führte, unterstrich die Vielseitigkeit dieses Komponisten: "So gut wie alles, was er geschrieben hat, ist ein Erfolg geworden."

Bei der Programmauswahl hat Josef Hutt auch Elton John einen Platz eingeräumt. So ließ er machtvoll "Die Sonne Nubiens" aus "Aida" aufgehen. Instrumental begleitet wurden die Darbietungen von Anton Roggenstein und seiner Band – auch bei der zweiten, ebenso gelungenen Aufführung am Sonntagabend in Binsdorf.