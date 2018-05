Albstadt So klingt der Geist des Pfingstfestes

Albstadt-Ebingen. Hervorragend hat es Siegfried Gmeiner, der Ulmer Lehrer und Organist, der mit Martinskantor Steffen Mark Schwarz seit dessen Ulmer Zeit freundschaftlich verbunden ist, bei der Ebinger Marktmusik am Pfingstsamstag verstanden, die klangliche Vielfalt und dynamischen Möglichkeiten der Rensch-Orgel darzustellen und erwies sich dabei auch selbst als großartiger Organist.

Auch Händels Lehrer war ein großer Komponist

Am Anfang stand mit "Präludium und Fuge in G-Dur" von Friedrich Wilhelm Zachow, dem Lehrer Georg Friedrich Händels, zunächst ein freies Orgelstück – das Präludium in vollem, kräftigen Klang, die Fuge heller und geradezu filigran artikuliert. Beim Choralvorspiel "Komm heiliger Geist, Herre Gott", ebenfalls von Zachow, hob der Organist durch eine Soloregistrierung die Melodie eindrucksvoll hervor, und so geriet das Werk durch die flötigen Begleitstimmen und das flüssige Pedal zu einem kunstvollen Trio.