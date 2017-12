Albstadt Smarte Lösungen wie Maßanzüge

Albstadt-Tailfingen. Mehr als verdreifacht hat sich das Team des Digitalunternehmens "MeetNow!", seit die Firma als erste Mieterin 2015 in die Technologiewerkstatt in Tailfingen eingezogen ist: Eine Niederlassung in Stuttgart haben die Geschäftsführer Michael Krieger, Benjamin Ruoff und Patrick Schneider 2016 gegründet, auf der Computer-Leitmesse CeBIT 2017 haben sie ausgestellt und zahlreiche Innovationen entwickelt.

Beispiele: "Avian®", das es Herstellern smarter Produkte ermöglicht, ihre Geräte und Apps sicher und einfach mit der Cloud zu vernetzen. "ThinkNow!", das beim Importieren neuer Dokumente Vorschlage für die Klassifizierung macht – aus bereits Gelerntem; nicht nur Menschen sind lernfähig. "AuditDeck", das alle Dokumente am selben Ort versammelt und Prozesse damit vereinfacht. Und "SalesDeck", das alle relevanten Vertriebs-Informationen kundenspezifisch zusammenstellt und in einer App präsentiert, sich nahtlos in die Infrastruktur des Verkäufers einfügt und Daten in dessen Systeme zurückspielt.

"Noch vor drei Jahren waren wir eine reine Männer-WG", so Krieger lachend. "Heute haben wir fast 50 Prozent Frauen." Die meisten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind – noch – aus der Region.